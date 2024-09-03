Прокоп – Сослану Гатагову: «Кто разбрасывается словами «########», таковым и является»

Прокоп ответил на обвинения своего бывшего тренера

«Был разговор в кафе. Какие были разговоры помимо вопросов «Что кипишь в упражнениях, не все понимают футбол одинаково, все нормально будет»?

Был один быстрый разговор после тренировки про трансферы. С чего я вообще буду что-то говорить про трансферы? Ему виднее. Не буду говорить про каждую тренировку. Просто посмеялся. Кажется, больше двух мы успели провести.

Кто разбрасывается словами «########» (лжец), в этой ситуации таковым и является.

Что в первом выпуске слова тренера ОФП, что фраза в мою сторону в Казахстане «Постой, постой, интересно смотреть?» – полная чушь. Люди помнят, участвовал я в стычках или нет. Не буду много, но за своих я стоял, что СОБР вдвоем уводили меня оттуда.

Что в этом выпуске балабольство. Взрослые люди же, ну не несите ерунду, пользуясь потом фразами «Тебя там не было, откуда ты знаешь», которая используется при любом моменте, когда им говорят что-то неудобное.

Давайте перестанем трепать языком. Если я не отвечаю на что-то, не значит, что мне нечего сказать. Просто все все сами понимают, а на камеру говорить при отсутствии второй стороны можно что-угодно», – написал экс-футболист «Амкала ».