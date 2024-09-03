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Сослан Гатагов: «Я хотел остаться в «Амкале»

Сослан Гатагов рассказал, что хотел остаться в «Амкале», но не мог

«Герман хотел сохранить тренерский штаб, но это нужно было делать в более жесткой форме. Это мои мечты и амбиции – как я хотел. Потому что есть клубы-гранды, которые в каждом интервью защищают своих специалистов. Понятно, что у Викторовича хорошие регалии перед 2Drots – я здесь себя не сравниваю.

Есть и команды, которые вылетали раньше «Амкала», но все равно имеют четкую позицию. И это очень большие имена, я вчера разговаривал с одним человеком, который донес позицию своего президента клуба – тренер отвечает за футбол, и к нему больше никаких вопросов. И там никто свой рот не открывает, все тренируются по 5 раз в неделю, и активация у них есть. Я говорю про ФК «10».

Хотел бы я остаться в «Амкале»? Хотел. Я пропитался клубом, мои эмоции от матча с 2Drots и «Конями» – все это мне запомнилось и хотелось нести дальше, сделать какие-то точечные вещи.

От темы с Алексом мы, скорее бы всего, отошли, завели бы пару трансферов, решили вопрос с недовольными игроками и пошли бы дальше работать, потому что у нас Фонбет Кубок России, Winline Кубок Лиги, разговаривали о возможном матче с «Пари НН».

Мы общались с Германом 7 часов, и пришли к тому, что есть точка невозврата, после которой мы не сможем работать. Это было коллективное решение», – сказал бывший главный тренер «Амкала».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoСослан Гатагов
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoФК 10
Кубок Лиги МФЛ
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