Сослан Гатагов: «Прокоп – токсик. У него раздутое эго. СМИ разогнали, что он мессия российского футбола»
Гатагов: «Иногда о время тренировок Миша демонстративно показывал, что ему не хочется выполнять какую-то работу и идти в прессинг. Доходило до того, что когда были малые игры и раздавали манишки, пацаны говорили: «Только не с Прокопом в команде». Потому что он токсик.
Это происходило всегда – и с прошлым штабом, и с позапрошлым. Он начинает пихать, а сам не соответствует своему пихачу. Всех называет деревянными, а сам больше всех теряет.
У него не было тренировочной и игровой дисциплины. К турниру в Казахстане он понимал, что не будет играть. Но он понимал, что он фронтмен, инфлюенсер – у него раздутое эго. СМИ раздули, что он мессия российского футбола, я про профессиональные качества».
Федос: «Про Криштиану так тоже можно говорить?»
Гатагов: «Роналду нельзя сравнивать с Прокопом. Зачем оскорблять?»
Федос: «У Криштиану в масштабах большого футбола в процентом соотношении сопоставимое количество фанатов».
Гатагов ушел из «Амкала» – за две недели до Кубка России. Почему?
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