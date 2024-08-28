Сослан Гатагов: «Прокоп – токсик. У него раздутое эго. СМИ разогнали, что он мессия российского футбола»

Сослан Гатагов раскритиковал Прокопа

Гатагов : «Иногда о время тренировок Миша демонстративно показывал, что ему не хочется выполнять какую-то работу и идти в прессинг. Доходило до того, что когда были малые игры и раздавали манишки, пацаны говорили: «Только не с Прокопом в команде». Потому что он токсик.

Это происходило всегда – и с прошлым штабом, и с позапрошлым. Он начинает пихать, а сам не соответствует своему пихачу. Всех называет деревянными, а сам больше всех теряет.

У него не было тренировочной и игровой дисциплины. К турниру в Казахстане он понимал, что не будет играть. Но он понимал, что он фронтмен, инфлюенсер – у него раздутое эго. СМИ раздули, что он мессия российского футбола, я про профессиональные качества».

Федос : «Про Криштиану так тоже можно говорить?»

Гатагов : «Роналду нельзя сравнивать с Прокопом . Зачем оскорблять?»

Федос : «У Криштиану в масштабах большого футбола в процентом соотношении сопоставимое количество фанатов».

Гатагов ушел из «Амкала» – за две недели до Кубка России. Почему?