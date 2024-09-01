Экс-тренер «Амкала» Зубко возглавил ФК «Банка»
Денис Зубко стал главным тренером ФК «Банка»
Специалист появился на бровке во время матча 1-го тура Winline Кубка Медиалиги.
Зубко руководил «Амкалом» с 2019-го по 2022-й. Под его руководством клуб завоевал единственный трофей в истории – МКС-2021.
«Банка» – команда, созданная запасными игроками «Амкала». После приглашения в Кубок Медиалиги в состав вошли запасные игроки других клубов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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