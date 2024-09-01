Экс-тренер «Амкала» Зубко возглавил ФК «Банка»

Денис Зубко стал главным тренером ФК «Банка»

Специалист появился на бровке во время матча 1-го тура Winline Кубка Медиалиги.

Зубко руководил «Амкалом » с 2019-го по 2022-й. Под его руководством клуб завоевал единственный трофей в истории – МКС-2021.

«Банка» – команда, созданная запасными игроками «Амкала». После приглашения в Кубок Медиалиги в состав вошли запасные игроки других клубов.