«95% «Банка» в МФЛ на один сезон». Млечный о будущем проекта

Млечный поделился мыслями о меняющейся концепции «Банки» и ее будущем .

– Зачем «Банка» подписывает игроков, которые не подходят под концепцию клуба?

– То, что подходит концепции «Банки», – это раз, два и обчелся. Мы играли медийными с «Чертаново», у нас приехали все, кто готов играть.

Нам нужны люди. И мы берем тех, кто хочет продвинуться медийно, хочет поиграть в футбол или отдохнуть от него с 1-2 тренировками в неделю или тех, кто нам приятен типа Струна, Алексеева и Зота. Хорошие пацаны, постоянно приходят на тренировки, работают, помогают медийным чувакам.

Концепция, которую все видели изначально, немножко разрушается из-за того, что все медийные, оказывается, не хотят играть в футбол.

– Этот сезон – заключительный для «Банки» как для проекта?

– Я думаю, что как проекта нет. Но что «Банка» в МФЛ всего на один сезон, думаю, 95%. Я второй раз не переживу это все: общаться с людьми, искать деньги. Я устал, – рассказал руководитель ФК «Банка» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Недавно «Банка» подписала игроков « » Струнина, Алексеева и Зотова.

Струнин и Алексеев отправились в «Банку» на правах аренды, Зотов – на постоянной основе.