  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Live
0

2Drots и «Амкал» сыграют в «Лужниках» в Кубке Медиалиги

2Drots сыграет с «Амкалом» в Winline Кубке Медиалиги

1 сентября, воскресенье

2Drots – «Амкал». Начало в 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
результаты
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФК «10» забил 5 голов DMedia, 2Drots встретятся с «Амкалом» в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги
вчера, 20:45
«Рома» разгромила «Коней», «Тандем» сыграет c «СиндЕкатом». Расписание 1-го тура Кубка Надежды
вчера, 20:44
«Амкал» забил 16 голов Street Madness, «БроукБойз» сыграют с «Чертаново Медиа». Расписание 3-го тура Т-Лиги
вчера, 20:43
«ФК «10» за меня не заплатил ни рубля». Воробьев о трансфере из FC DMedia
вчера, 18:30
Lotus переиграл Rocket Team в заключительном матче второго игрового дня Кубка Лиги
вчера, 18:02
Дмитрий Lixxx, Грязный Рамирес и Алексей Воробьев – в заявке «Банки» на Кубок Лиги
вчера, 17:58
«Эгриси» вырвал победу у «Народной Команды» в 1-м туре Кубка Надежды
вчера, 17:10
«Если Обухов будет в полном порядке, пусть играет. Для меня цель номер один – поднять кубок». Кутуз о конкуренции
вчера, 16:14
ФК «10» забил 5 голов DMedia в 1-м туре Кубка Медиалиги
вчера, 14:02
«Если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу». Кушанашвили о вратаре «Динамо»
17вчера, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
3вчера, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
1вчера, 20:06
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16