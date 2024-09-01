«Тандем» ведет в матче с «СиндЕктом» в Кубке Надежды
«Тандем» играет с «СиндЕктом» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
1 сентября, воскресенье
«Тандем» – «СиндЕктом» – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Агап, 2:0 – Агап (буллит), 3:0 – Казанков.
«Тандем»: Черкай, Тигиев, Фаттахов, Чередниченко, Грек, Шаба, Зуев, Пилиев, Чуперка, Бурдыкин, Агап.
«СиндЕкат»: Шпилев, Ятченко, Сабирзянов, Хатаженков, Луканченков, Подоксенов, Гавтадзе, Лунгу, Фидлер, Подберезкин, Решетников.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч проходит в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости