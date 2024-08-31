Дмитрий Lixxx, Грязный Рамирес и Алексей Воробьев в заявке ФК «Банка» на Кубок Лиги
Стример Дмитрий Lixxx и артисты RAM и Алексей Воробьев в заявке ФК «Банка»
На сайте Winline Медиалиги стали доступны полные заявки команд на Кубок Лиги.
В заявку ФК «Банка» попали стример Дмитрий Lixxx, музыканты Грязный Рамирес, Алексей Воробьев. Также в заявке команды капитан SD Family Дидар Сыдыкбек.
Ранее Воробьев попадал в заявку ФК «10», но ни разу не сыграл за клуб.
ФК «Банка» сыграет против «Чисто Питер» 1 сентября в матче 1-го тура Кубка Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media Football League
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