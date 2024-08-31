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Дмитрий Lixxx, Грязный Рамирес и Алексей Воробьев в заявке ФК «Банка» на Кубок Лиги

Стример Дмитрий Lixxx и артисты RAM и Алексей Воробьев в заявке ФК «Банка»

На сайте Winline Медиалиги стали доступны полные заявки команд на Кубок Лиги.

В заявку ФК «Банка» попали стример Дмитрий Lixxx, музыканты Грязный Рамирес, Алексей Воробьев. Также в заявке команды капитан SD Family Дидар Сыдыкбек.

Ранее Воробьев попадал в заявку ФК «10», но ни разу не сыграл за клуб.

ФК «Банка» сыграет против «Чисто Питер» 1 сентября в матче 1-го тура Кубка Медиалиги.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media Football League
Дидар Сыдыкбек
Дмитрий «Dmitriy_Lixxx» Лиханов
logoWinline Медиалига
logoСергей «Грязный Рамирес» Желнов
Алексей Воробьев
Кубок Лиги МФЛ
logoФК Банка
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