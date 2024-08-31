«Рома» играет с «Конями» в первом матче Кубка Надежды
«Рома» встречается с «Конями» в матче открытия Кубка Надежды
Кубок Надежды, 1-й тур
«Рома» – «Кони» – 2:0 (1:0, второй тайм)
Гол: 1:0 – Гооге (23), 2:0 – Гооге (36).
«Рома»: Овчинников, Звонков, Захаров, Росляков, Шаулухов, Лелюхин, Косырев, Свят, Деметрадзе, Горбатенко, Гооге.
«Кони»: Юрченко, Мишуков, Ятченко, Чифанов, Данилов, Коваль, Агаев, Фокша, Докучаев, Ладо, Ершов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч проходит в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости