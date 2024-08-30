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Fight Nights обыграли «Титан» благодаря голу Рыжкова в концовке – 1:0

«Титан» уступил Fight Nights в матче 1-го тура Winline Кубка Медиалиги

Кубок Медиалиги

Fight Nights – «Титан» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рыжков.

Fight Nights: Лукичев, Матвийчук, Кокаев, Долгушин, Лысов, Гадзаов, Бидловский, Горбанец, Абациев, Островский, Щербак.

«Титан»: Межиев, Степанов, Харламов, Шустиков, Рахмани, Бирюков, Шахбанов, Вульфов, Деобальд, Соломаха, Корж.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Амкал» и 2Drots сыграют 1 сентября в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Медиалиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoFight Nights
результаты
logoЛФК «Титан»
Кубок Лиги МФЛ
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