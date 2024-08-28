Слон пропустит матч с «Амкалом» из-за травмы

Слон получил травму и пропустит матч против «Амкала» в 1-м туре Кубка Лиги

«К сожалению, я пропущу матч с «Амкалом ». Подтвердилось самое худшее – надрыв, не очень большой, но и не очень маленький.

Это в принципе и не важно – важно, что, к сожалению, я не смогу принять участие в этом матче.

Конечно, расстроен. Тяжело об этом говорить. Все как обычно – жизнь проверяет на прочность. Нужно сделать пару шагов назад, чтобы сделать три вперед.

Я в ####, что тут сказать. Давайте вместе верить в команду, поддерживать. Я буду рядом с пацанами на бровке поддерживать клуб», – рассказал хавбек 2Drots.

В понедельник Слон на тренировке дернул заднюю поверхность бедра.

1 сентября в «Лужниках» пройдут матчи 1-го тура Winline Кубка МФЛ 2Drots – «Амкал» и Lit Energy – СКА.

Игра 2Drots – «Амкал» начнется в 14:00, Lit Energy и СКА стартуют в 17:30.