Слон пропустит матч с «Амкалом» из-за травмы
«К сожалению, я пропущу матч с «Амкалом». Подтвердилось самое худшее – надрыв, не очень большой, но и не очень маленький.
Это в принципе и не важно – важно, что, к сожалению, я не смогу принять участие в этом матче.
Конечно, расстроен. Тяжело об этом говорить. Все как обычно – жизнь проверяет на прочность. Нужно сделать пару шагов назад, чтобы сделать три вперед.
Я в ####, что тут сказать. Давайте вместе верить в команду, поддерживать. Я буду рядом с пацанами на бровке поддерживать клуб», – рассказал хавбек 2Drots.
В понедельник Слон на тренировке дернул заднюю поверхность бедра.
1 сентября в «Лужниках» пройдут матчи 1-го тура Winline Кубка МФЛ 2Drots – «Амкал» и Lit Energy – СКА.
Игра 2Drots – «Амкал» начнется в 14:00, Lit Energy и СКА стартуют в 17:30.
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