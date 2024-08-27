20 тысяч билетов продано на матчи Кубка Медиалиги в «Лужниках». Средства пойдут на помощь пострадавшим в Курской области

20 тысяч билетов продано на матчи 1-го тура Winline Кубка Медиалиги в «Лужниках»

Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов .

1 сентября «Лужники» примут два матча: в 14:00 сыграют 2Drots и «Амкал », в 17:30 – Lit Energy блогера Михаила Литвина и СКА Басты.

Медиалига хотела провести матчи на «Лукойл Арене», но получила отказ от «Спартака».

Кубок Лиги – турнир, проводимый Медиалигой. В Кубке сыграют 14 команд. Полуфиналы и финал пройдут в Баку.

Все средства от продажи билетов в первом туре пойдут на помощь пострадавшим в Курской области.