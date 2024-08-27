20 тысяч билетов продано на матчи Кубка Медиалиги в «Лужниках». Средства пойдут на помощь пострадавшим в Курской области
20 тысяч билетов продано на матчи 1-го тура Winline Кубка Медиалиги в «Лужниках»
Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.
1 сентября «Лужники» примут два матча: в 14:00 сыграют 2Drots и «Амкал», в 17:30 – Lit Energy блогера Михаила Литвина и СКА Басты.
Медиалига хотела провести матчи на «Лукойл Арене», но получила отказ от «Спартака».
Кубок Лиги – турнир, проводимый Медиалигой. В Кубке сыграют 14 команд. Полуфиналы и финал пройдут в Баку.
Все средства от продажи билетов в первом туре пойдут на помощь пострадавшим в Курской области.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
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