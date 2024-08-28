Гуди – игрок «Родины Медиа»

Гуди стал игроком «Родины Медиа»

После окончалия 5-го сезона Winline Медиалиги команда Гуди «Козлы» распустили команду.

Клуб не планирует играть в 2024-м.

Сегодня стало известно, что президент GOATS проведет сезон Winline Кубка Лиги в «РМ».

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