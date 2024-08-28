Гуди – игрок «Родины Медиа»
Гуди стал игроком «Родины Медиа»
После окончалия 5-го сезона Winline Медиалиги команда Гуди «Козлы» распустили команду.
Клуб не планирует играть в 2024-м.
Сегодня стало известно, что президент GOATS проведет сезон Winline Кубка Лиги в «РМ».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Родины Медиа»
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