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  • «Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке». Гатагов об уходе из «Амкала»
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«Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке». Гатагов об уходе из «Амкала»

Сослан Гатагов высказался об уходе из «Амкала»

«Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке.

Как мне донесли, было 13 игроков: Швагирев, «Зоркий» (Имай, Дубчак, Маричев), Пича, Шурыга, Скроботов, Катрич, Левшук, Ряба. В целом основной костяк.

Сразу обговорим, что там не было Сибыча, Чужого, Форзы, Васи Маврина», – рассказал бывший главный тренер «Амкала».

Гатагов ушел из «Амкала» – за две недели до Кубка России. Почему?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
logoСослан Гатагов
logoАртур Рябокобыленко
logoНикита Дубчак
logoАнатолий Катрич
logoМаксим Швагирев
logoРуслан Имаев
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logoИлья Скроботов
logoАмкал
logoИлья Шурыгин
logoЕвгений Маричев
logoАндрей Сибскана
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
logoАрсений Левшук
logoФорзарезор
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