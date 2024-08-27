«Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке». Гатагов об уходе из «Амкала»

Сослан Гатагов высказался об уходе из «Амкала»

«Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке.

Как мне донесли, было 13 игроков: Швагирев , «Зоркий» (Имай , Дубчак , Маричев ), Пича , Шурыга , Скроботов , Катрич , Левшук , Ряба . В целом основной костяк.

Сразу обговорим, что там не было Сибыча , Чужого , Форзы , Васи Маврина », – рассказал бывший главный тренер «Амкала».

Гатагов ушел из «Амкала» – за две недели до Кубка России. Почему?