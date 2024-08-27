«Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке». Гатагов об уходе из «Амкала»
Сослан Гатагов высказался об уходе из «Амкала»
«Группа игроков поставила ультиматум: либо они, либо тренер по физподготовке.
Как мне донесли, было 13 игроков: Швагирев, «Зоркий» (Имай, Дубчак, Маричев), Пича, Шурыга, Скроботов, Катрич, Левшук, Ряба. В целом основной костяк.
Сразу обговорим, что там не было Сибыча, Чужого, Форзы, Васи Маврина», – рассказал бывший главный тренер «Амкала».
Гатагов ушел из «Амкала» – за две недели до Кубка России. Почему?
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
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