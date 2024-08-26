Блогер Литвин отдаст 500 тысяч рублей болельщикам, если выиграет в споре с форвардом СКА Васиченко

Теги болельщики СКА Ростов деньги Ренат Васиченко Михаил Литвин Кубок Лиги МФЛ Lit Energy Медиафутбол

Михаил Литвин готов отдать 500 тысяч рублей болельщикам.

 «Мы с одним из игроков наших соперников поспорили на 1 млн рублей на то, кто выиграет.

Я так подумал, даже если мы выиграем, я все равно готов попрощаться с лямом, только 500 тысяч уйдут вам, на трибуны, именно тем, кто придет на матч, а вторые 500 тысяч нашим игрокам.

100 тысяч рублей точно уйдут за самый сильнейший плакат, связанный с нашей командой Lit Energy», – написал основатель Lit Energy.

Ранее Ренат Васиченко и Михаил Литвин поспорили на миллион рублей.

Если СКА обыграет Lit Energy, Литвин выплатит Ренарио один миллион рублей, если победу одержит Lit Energy, Васиченко перейдет в команду Литвина на два сезона без зарплаты.

Матч СКА – Lit Energy пройдет 1 сентября на стадионе «Лужники» в 1-м туре Winline Кубка Лиги.

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