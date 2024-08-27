В Winline Кубке Надежды вместо 11-метровых ударов будут буллиталити

В Кубке Надежды имени Отара Кушанашвили вместо пенальти будут буллиталити

Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

В одном из туров второго сезона Медиалиги уже практиковали буллиталити вместо 11-метрового удара.

Буллиталити – это смесь из буллитов и пенальти. Подбрасывается монетка, которая определяет, что именно исполнит игрок.