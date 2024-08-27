В Winline Кубке Надежды вместо 11-метровых ударов будут буллиталити
В Кубке Надежды имени Отара Кушанашвили вместо пенальти будут буллиталити
Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.
В одном из туров второго сезона Медиалиги уже практиковали буллиталити вместо 11-метрового удара.
Буллиталити – это смесь из буллитов и пенальти. Подбрасывается монетка, которая определяет, что именно исполнит игрок.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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