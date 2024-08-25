Защитник «Эгриси» Григорьев об уходе легенд из клуба: «Как людей я их понимаю, люблю и уважаю. Но как спортсмены они поступили ужасно плохо»

Евгений Григорьев высказался об уходе легенд «Эгриси» из клуба.

«Что касается легенд клуба – Струна и Глеба. Специфическая история. Как людей я их, может быть, понимаю, люблю и уважаю. Но как спортсмены они поступили ужасно плохо.

Слово легенда само по себе очень сильное слово. Сильный статус. Но где эти легенды сейчас. Они приняли решение уйти в самый сложный момент, потому что не понимают концепцию тренера, футбола, который ставят сейчас в «Эгриси».

Ладно, если бы уходили люди, которые год-два в команде, или те, кто пришел в клуб на время.

Я людей не понимаю. Это был капитан и вице-капитан. Так люди не поступают, так футболисты не поступают», – сказал защитник « ».

Напомним, ФК «Банка» подписал игроков «Эгриси» Игоря Струнина, Глеба Алексеева и Андрея Зотова. Также клуб покинул голкипер Алексей Клюкин. Он перешел в «Родину Медиа».