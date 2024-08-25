Защитник «Эгриси» Григорьев об уходе легенд из клуба: «Как людей я их понимаю, люблю и уважаю. Но как спортсмены они поступили ужасно плохо»

Теги Эгриси Winline Медиалига Глеб Алексеев Игорь Струнин Евгений Григорьев Андрей Зотов Кубок Лиги МФЛ ФК Банка Медиафутбол

Евгений Григорьев высказался об уходе легенд «Эгриси» из клуба.

«Что касается легенд клуба – Струна и Глеба. Специфическая история. Как людей я их, может быть, понимаю, люблю и уважаю. Но как спортсмены они поступили ужасно плохо.

Слово легенда само по себе очень сильное слово. Сильный статус. Но где эти легенды сейчас. Они приняли решение уйти в самый сложный момент, потому что не понимают концепцию тренера, футбола, который ставят сейчас в «Эгриси».

Ладно, если бы уходили люди, которые год-два в команде, или те, кто пришел в клуб на время.

Я людей не понимаю. Это был капитан и вице-капитан. Так люди не поступают, так футболисты не поступают», – сказал защитник «Эгриси».

Напомним, ФК «Банка» подписал игроков «Эгриси» Игоря Струнина, Глеба Алексеева и Андрея Зотова. Также клуб покинул голкипер Алексей Клюкин. Он перешел в «Родину Медиа».

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