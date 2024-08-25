«Столкнулись с тем, что все медийные, которые хотят играть, оказывается, не очень-то и хотят». Млечный о трансферах «Банки»

Теги Алан Гатагов Амкал 2Drots Fight Nights Эйтан Виейра Млечный Кубок Лиги МФЛ ФК Банка Медиафутбол

Млечный рассказал о трансферах ФК «Банка».

– Осталась неделя до Кубка Лиги. «Банка» подписала всех, кого хотела?

– Хотели много кого. Хотели Эйтана подписать. А вчера я увидел, что он в товарке за Fight Nights играл. Хотели Алана Гатагова, а он выбрал 2Drots.

Столкнулись с такой мыслью, что все медийные, которые хотят играть, оказывается, не очень-то и хотят. Боятся что-то потерять. Боятся, что у них не будет пути назад.

Еще не все трансферы озвучены. В Калуге сыграем практически готовой обоймой, но еще очень много ребят не озвучены. Фил еще не всем придумал сумасшедшие презентации.

– Кого бы ты очень хотел видеть в «Банке»?

– Нет такого, что я кого-то хотел. Хочется давать возможность играть пацанам, которые этого хотят. Если не хотят, то я из-за них расстраиваться не буду.

Главное, что у пацанов из «Амкала», которые хотят играть в футбол, будет такая возможность, – рассказал руководитель ФК «Банка» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

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