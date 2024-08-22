«Броуки» вылетели из Кубка России, проиграв «Химику» Дзержинск во 2-м раунде

Теги ФОНБЕТ Кубок России результаты Химик БроукБойз результаты Медиафутбол

«Броуки» уступили «Химику» в Дзержинске во 2-м раунде Фонбет Кубка России.

22 августа, четверг

«Химик» Дзержинск — «БроукБойз» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – А. Сергиенко (8).

Незабитый пенальти: Давыдов («БроукБойз»).

«Химик» Дзержинск (стартовый состав): Шулкин, Широков, Доронин, Крашевский, Чубукин, А. Сергиенко, Краснов, И. Сергиенко, Марков, Анциферов, Меренчуков.

«БроукБойз» (стартовый состав): Н. Зириков, Давыдов, Соснин, Плешко, Сэк, Черный, Гео, Яковлев, Розыев, Данилин, Майрович.

Матч прошел на стадионе «Химик» в Дзержинске Нижегородской области.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Химик молодчики
Еще одни 🤡 вылетели
Нагучеву позор, комментатор должен быть бесстрастным,тытна работе,а не на отдыхе,чтоб топить за одну из команд
+67
-8
+59
Молодцы,очередное унижение недофутболистов
+38
-4
+34
Яумамыфутболисты домой, вместе с такими же своими болельщицами
+29
-2
+27
В след туре еще одни вылетят и будет полное очищение от этой гадости
+19
-2
+17
Как же откровенно комментаторы Матч тв ,,топили" за клуб медиалиги. Непрофессионально и ... мерзко.
+10
-2
+8
Зачем так подаёте новость? Неужели все медиаиздания договорились пропагандировать "коллег"? Надо писать "Химик" победил..."
+5
0
+5
Что такое броуки?
+5
0
+5
Это было красиво. Спасибо, Химик. Пенальти совершенно выдуманное. Там и прижатая рука и не даже не выдумать за что можно ставить такие. Медиафутбол, домой.
+4
0
+4
Ответ JokeJoe
Что такое броуки?
Это как брокколи, только ещё более мерзкое
+3
0
+3
За Химки 🙏🙏🙏
+8
-6
+2
Эта новость должна быть завтра начальной на Первом канале в новостях! Ох...ь и не встать)
+2
0
+2
Брокколи
+1
0
+1
Ответ revodrok
мощное унижение на 0:1, конечно ну если так футболисты обыгрывают недофутболистов, то есть вопросы к их уровню
Нет,ты не понимаещь) профики супер профессионально вынесли медийку при полном стадионе, который так больше никогда не соберётся))))
+2
-1
+1
Ответ Саша Мавлиханов
Нет,ты не понимаещь) профики супер профессионально вынесли медийку при полном стадионе, который так больше никогда не соберётся))))
согласен, очень профессионально со стороны профессионалов и для большой группы профессиональных фанатов Химика, которые так радеют за подобные команды, что никогда на них не ходят
+1
0
+1
Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
В след туре еще одни вылетят и будет полное очищение от этой гадости
Еще б нагучевых с шнякиными убрать с эфира ,а на их место уж лучше Сигала чем вот этот бред с палат слушать
+1
0
+1
Ответ БЕ
А, это не забил выдуманную пенку? Ну, молодец
Это потому что Химик выдающуюся игру провели с 40% владения мяча, поскольку являются воистину прекрасным представителем профессионального футбола России уровня 2 Лиги
0
0
0
Ответ Саша Мавлиханов
Это потому что Химик выдающуюся игру провели с 40% владения мяча, поскольку являются воистину прекрасным представителем профессионального футбола России уровня 2 Лиги
А скорее всего горишь потому, что твоя ставочка на Броуков пролетела, ибо они не для того себя раскручивают, чтобы попанов кормить
0
0
0
Ответ Саша Мавлиханов
Вы! Кто чушь пишете про медиафутбол, видели как ваших профиков катали весь матч? Идите к своим мужьям и обнимите их крепко
А, это не забил выдуманную пенку? Ну, молодец
0
0
0
Ответ Александр Кудрявцев
За Химки 🙏🙏🙏
название команды "Химик" , лишь бы написать что-то )))
0
0
0
Як это же деревянный Яковлев!?)))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий