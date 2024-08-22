«Броуки» вылетели из Кубка России, проиграв «Химику» Дзержинск во 2-м раунде
«Броуки» уступили «Химику» в Дзержинске во 2-м раунде Фонбет Кубка России.
22 августа, четверг
«Химик» Дзержинск — «БроукБойз» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – А. Сергиенко (8).
Незабитый пенальти: Давыдов («БроукБойз»).
«Химик» Дзержинск (стартовый состав): Шулкин, Широков, Доронин, Крашевский, Чубукин, А. Сергиенко, Краснов, И. Сергиенко, Марков, Анциферов, Меренчуков.
«БроукБойз» (стартовый состав): Н. Зириков, Давыдов, Соснин, Плешко, Сэк, Черный, Гео, Яковлев, Розыев, Данилин, Майрович.
Матч прошел на стадионе «Химик» в Дзержинске Нижегородской области.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Еще одни 🤡 вылетели
Нагучеву позор, комментатор должен быть бесстрастным,тытна работе,а не на отдыхе,чтоб топить за одну из команд