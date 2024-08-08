Игрок 2Drots Вагабонд сломал нос прохожему в центре Москвы

Теги происшествия 2Drots Winline Медиалига Вагабонд Медиафутбол

Олега Вагабонда обвинили в нападении на прохожего.

Конфликт произошел сегодня ночью.

«Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался.

В моменте человек начал из окна кричать маты, оскорблять, непонятные какие-то вещи произносить. По итогу вышел на повышенных тонах, на каких-то чересчур сильных эмоциях, начал конфликтовать», – рассказал пострадавший Евгений.

Как сообщает «Пятый канал» пострадавший обратился в больницу, где врачи установили, что у него перелом носа со смещением.

Молодой человек готовится обратиться в полицию и написать заявление на спортсмена за умышленное нанесение вреда здоровью.

Сам Вагабонд заявляет, что не он был инициатором конфликта.

«Описание ситуации, произошедшей со мной и освещаемой в СМИ сейчас, недостоверно отражает действительность.

Я дам свои комментарии по случившемуся после того, как пообщаюсь с правоохранительными органами и предоставлю показания со своей стороны, а также подтверждения полученных мной побоев в результате конфликта, в котором я и близко не был инициатором. И как только будут получены все необходимые подтверждения, которые можно будет официально предоставить.

Не ведитесь на желтые статьи. Там не скажут правду», – написал игрок 2Drots.

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29 комментариев
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А, он из тех, кто возле подъезда ночью орет бухим
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+27
Вагабонди это же болельщики зенита?
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+12
Что делает уголовная хроника на спортивном (???) сайте?
Кто из упомянутых людей имеет отношение к спорту?
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Бухали и орали на лавочках ночью.
+6
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+6
Ответ elninjo_3
Бухали и орали на лавочках ночью.
Сначала набухаются эти Вагабонды, а потом орут друг в друга на лавочке
+5
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Вы знаете, я тоже люблю, иногда, возвращаясь поздно ночью из театра, обсудить с таким же интеллигентом на лавочке, свежую постановку в МХТ.

Алкаш у подъезда дал в репу тому, кто вышел с ним разобраться, давайте эту новость на главную пульнем. А потом такие: «За что же вы хейтите медиафутбол»?
+3
0
+3
Ждем отправки вагабонда на сво через сизо.
Позывной у него уже есть
+3
0
+3
Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался

Вечером, на лавочке, парочка сидит.
Слышен звон тальяночки, вся деревня спит.
-Вань, о чем ты думаешь? -Мань, о чем и ты.
-Ох, какие пошлые у тебя мечты!
Сектор Газа
+3
0
+3
Ответ Леха Нету
А, он из тех, кто возле подъезда ночью орет бухим
наоборот же вроде
+4
-1
+3
Ответ Роман
Вагабонди это же болельщики зенита?
Очередной латентный фанат Зенита) В профиле болеет за Спартак, но все аватары и комментарии только про Зенит)
+6
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+2
не большой противник медиафутбола, но такие новости в ленте - чересчур. Он даже не играет в этом самом медиафутболе, только с кромки маты кричит
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Агент 112. Вагабонд, Олег Вагабонд.
+1
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Ответ Кирилл Дубасов
Видел я этого Вагабонда в ютюбе, вообще неадекватный чел. Когда гол забил в матче, шорты снял. Поэтому ничему не удивляюсь
Видел этого вагабонда в химках...
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Ответ Alexander Ilyin
Сначала Кокорин vs жена Соболева в главных новостях сайта. Теперь это. Хотя бы делайте вид, что здесь солидный сайт спортивных новостей.
ну, если в нашем футболе 3 года ничего интересного, а с точки зрения борьбы за трофеи и все 6...
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Ответ Mukunku 64
Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался Вечером, на лавочке, парочка сидит. Слышен звон тальяночки, вся деревня спит. -Вань, о чем ты думаешь? -Мань, о чем и ты. -Ох, какие пошлые у тебя мечты! Сектор Газа
...Как рукам я волю дам? Вдруг получишь по рогам...
(Дополнение )
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Ответ Алексей Минин
Очередной латентный фанат Зенита) В профиле болеет за Спартак, но все аватары и комментарии только про Зенит)
Так он же троллит газовых. Главное, не забыть, что когда происходит обратная ситуация, это не троллинг, а провинциальные комплексы, бгг.
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Ответ Роман
Вагабонди это же болельщики зенита?
Они не только вагабонди, но и нетрадиционные, как принято в клубе 🤔
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если он сломал нос идиоту, орущему бухим под окнами, то и молодец.
жаль что лишь нос сломал
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Зовите Жигана. Вагабунду пора дать леща
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Познакомился с человеком, сидели на лавочке с умной колонкой и гитарой - общались, и тут какой- то недовольный, в 5 утра, начал чего- то кричать из окна
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Видел я этого Вагабонда в ютюбе, вообще неадекватный чел. Когда гол забил в матче, шорты снял. Поэтому ничему не удивляюсь
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говорят Вагабонд навсегда посмотри на себя ты помечен футбольным мячом
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Сначала Кокорин vs жена Соболева в главных новостях сайта. Теперь это. Хотя бы делайте вид, что здесь солидный сайт спортивных новостей.
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Для нашего слушателя Олега мы поставим песню Io Vagabondo группы I Nomadi:
https://www.youtube.com/watch?v=YYav-Is1kK0
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https://youtu.be/BUksWtCO9rU?si=Kxvwj37uasWRfJzt
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К его проф.качествам эта новость имеет отношение. Бокс тоже спорт.
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