Игрок 2Drots Вагабонд сломал нос прохожему в центре Москвы
Олега Вагабонда обвинили в нападении на прохожего.
Конфликт произошел сегодня ночью.
«Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался.
В моменте человек начал из окна кричать маты, оскорблять, непонятные какие-то вещи произносить. По итогу вышел на повышенных тонах, на каких-то чересчур сильных эмоциях, начал конфликтовать», – рассказал пострадавший Евгений.
Как сообщает «Пятый канал» пострадавший обратился в больницу, где врачи установили, что у него перелом носа со смещением.
Молодой человек готовится обратиться в полицию и написать заявление на спортсмена за умышленное нанесение вреда здоровью.
Сам Вагабонд заявляет, что не он был инициатором конфликта.
«Описание ситуации, произошедшей со мной и освещаемой в СМИ сейчас, недостоверно отражает действительность.
Я дам свои комментарии по случившемуся после того, как пообщаюсь с правоохранительными органами и предоставлю показания со своей стороны, а также подтверждения полученных мной побоев в результате конфликта, в котором я и близко не был инициатором. И как только будут получены все необходимые подтверждения, которые можно будет официально предоставить.
Не ведитесь на желтые статьи. Там не скажут правду», – написал игрок 2Drots.
Кто из упомянутых людей имеет отношение к спорту?
Алкаш у подъезда дал в репу тому, кто вышел с ним разобраться, давайте эту новость на главную пульнем. А потом такие: «За что же вы хейтите медиафутбол»?
Позывной у него уже есть
Вечером, на лавочке, парочка сидит.
Слышен звон тальяночки, вся деревня спит.
-Вань, о чем ты думаешь? -Мань, о чем и ты.
-Ох, какие пошлые у тебя мечты!
Сектор Газа
(Дополнение )
жаль что лишь нос сломал
https://www.youtube.com/watch?v=YYav-Is1kK0