Игрок 2Drots Вагабонд сломал нос прохожему в центре Москвы

Олега Вагабонда обвинили в нападении на прохожего.

Конфликт произошел сегодня ночью.

«Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался.

В моменте человек начал из окна кричать маты, оскорблять, непонятные какие-то вещи произносить. По итогу вышел на повышенных тонах, на каких-то чересчур сильных эмоциях, начал конфликтовать», – рассказал пострадавший Евгений.

Как сообщает «Пятый канал» пострадавший обратился в больницу, где врачи установили, что у него перелом носа со смещением.

Молодой человек готовится обратиться в полицию и написать заявление на спортсмена за умышленное нанесение вреда здоровью.

Сам Вагабонд заявляет, что не он был инициатором конфликта.

«Описание ситуации, произошедшей со мной и освещаемой в СМИ сейчас, недостоверно отражает действительность.

Я дам свои комментарии по случившемуся после того, как пообщаюсь с правоохранительными органами и предоставлю показания со своей стороны, а также подтверждения полученных мной побоев в результате конфликта, в котором я и близко не был инициатором. И как только будут получены все необходимые подтверждения, которые можно будет официально предоставить.

Не ведитесь на желтые статьи. Там не скажут правду», – написал игрок 2Drots.