Генич о работе на ТВ: «Мне повезло, что я оказался рядом с Уткиным. Первые три месяца денег не было. Вася сказал, что будет платить сам, а потом уехал»

Теги Василий Уткин телевидение НТВ-Плюс Константин Генич деньги Winline Медиалига ФК Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич рассказал о первых деньгах на телевидении.

– Мне повезло, что в какой-то момент я оказался рядом с Васей. Или, скажем так, Вася снизошел до встречи со мной. К этому привела целая цепочка событий.

Любомир Кантонистов, мой близкий друг с детства, переходил из «Кубани» в «Торпедо». Артем Шмельков делал для «Футбольного клуба» сюжет об этом трансфере. От Любомира он получил инструкции: «Есть парень, который не знает, чем ему сейчас заняться. Подумайте, может, он будет вам полезен».

Шмель позвонил мне, сказал, что поговорит с Васей. Через несколько дней набрал еще раз: «Вася готов сейчас, лови его срочно, потому что потом хрен поймаешь, да и сейчас у него вроде нормальное настроение». Звонок, встреча, посидели, потрындели. Очень повезло, что Вася проникся.

– Какая была первая зарплата?

– Первые три месяца вообще денег не было. Вася спросил: «На что живешь?» Я ответил: «Ни на что». Мне действительно повезло, что я встретил Васю, но я очень долго впахивал и жил на работе, не получая за это деньги. Делал материалы, писал тексты, которые постоянно улетали в мусорное ведро, монтировал сюжеты – это было тяжелое, но важное время.

Меня тогда очень сложно было оформить на «НТВ-Плюс» – бюрократия, нет свободных мест, свободных ставок. Поэтому Вася сказал, что будет платить мне сам. А потом уехал на несколько месяцев. Сначала он был на чемпионате мира, потом у него отходняк после турнира, и я несколько месяцев вообще был с zero. Мне мама говорит: «Хватит у меня деньги уже таскать».

И в какой-то момент я набрался смелости, кое-как, через зубы сказал ему: «Вась, а ты мне не хочешь заплатить?» Он достал кошелек, дал мне 300 долларов. Потом он мне припоминал их (смеется).

Спустя какое-то время меня оформили через какую-то «дочку». Тогда у меня была зарплата 12 тысяч рублей. А когда меня уже взяли на «НТВ-Плюс», подняли зарплату до 23 тысяч, – заявил комментатор и бывший главный тренер ФК «Матч ТВ».

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55 комментариев
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Вася в хорошем настроении был. Водкой в лицо Геничу не стал плескать. Отложил до посиделок с Пирожковым)
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Вот не понимаю я наших людишек:) Генич яркий пример того, как человек реально с низов, через трудности поднялся и добился успеха. Он не был великим футболистом, не обладал образованием Черданцева или Уткина, но все равно за счет своего трудолюбия добился того, чтобы стать топ-5 комментатором в стране. Мажоров не любят, бывших футболистов не любят и вот тут реально человек из народа, и того готовы опустить:)) Жаль конечно, что столько злых людей на свете, которые всем недовольны:))
+52
-20
+32
Однажды Уткин на одной из своих конференций послал меня по известному адресу, и нет, не в аптеку. Немного задело. Сейчас смешно и даже как-то прикольно, что довел мэтра до такого.
А теперь не будет ни хороших, ни плохих историй с Васей...
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-5
+20
Бедняга. У меня слезы текут. Почему парню не сказали, что можно было не мучаться, а пойти на рынок или на стройку, жил бы, проблем с деньгами не знал!
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-12
+16
Ответ Этот Райола хочет денег
Бедняга. У меня слезы текут. Почему парню не сказали, что можно было не мучаться, а пойти на рынок или на стройку, жил бы, проблем с деньгами не знал!
Парня через связи устроили на тв. По мне, он приукрашивает. Ну помучился три месяца, а кому легко на новой работе?
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Ну сейчас, в связи с безвременной кончиной, Уткина принято обожествлять. Хотя те же люди говорили про него при жизни, что человек неоднозначный.
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Ну да, а в футбол он за МРОТ играл.. Лудоман
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Ответ ASH11
Парня через связи устроили на тв. По мне, он приукрашивает. Ну помучился три месяца, а кому легко на новой работе?
Приходишь на новую работу, а тебе там три месяца зарплату не дают, норм, чё, какие претензии. Вы же тоже придерживаетесь такого мнения?
+7
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+6
Ответ Pixel 8
Однажды Уткин на одной из своих конференций послал меня по известному адресу, и нет, не в аптеку. Немного задело. Сейчас смешно и даже как-то прикольно, что довел мэтра до такого. А теперь не будет ни хороших, ни плохих историй с Васей...
Не думаю, что он в злобе писал такие сообщения. Но абсолютно точно нужно было вести себя более корректно с людьми, за чей счёт по факту он жил (то либо подписчики Плюса, либо налогоплательщики, т.к. по факту НТВ Плюс был дотационным предприятием).
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Ответ Всеволод Бобров
Как типа без образования взяли на ТВ? Какая-то мутная история
Да там такие сплошь и рядом ,ничего мутного вообще.Связи решают
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Ответ rigobersong
Вот не понимаю я наших людишек:) Генич яркий пример того, как человек реально с низов, через трудности поднялся и добился успеха. Он не был великим футболистом, не обладал образованием Черданцева или Уткина, но все равно за счет своего трудолюбия добился того, чтобы стать топ-5 комментатором в стране. Мажоров не любят, бывших футболистов не любят и вот тут реально человек из народа, и того готовы опустить:)) Жаль конечно, что столько злых людей на свете, которые всем недовольны:))
Если бы Генич говорил банальности, никому неинтересные , никого не задевая, то его бы не трогали. Правда, и топовые матчи ему бы не давали
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Делал материалы, писал тексты, которые постоянно улетали в мусорное ведро.

Потому зп и не получал))

А то что Василия встретил, действительно повезло.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как это трогательно, история Золушки. Аж плакать хочется. Немного и времени прошло после смерти Уткина, а он его уже грязью мажет.
Чушь не пиши
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Ответ Gigli_1897
Вася в хорошем настроении был. Водкой в лицо Геничу не стал плескать. Отложил до посиделок с Пирожковым)
Тоже вспомнил этот рассказ.
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Ох уж эти люди, которые в Мск умудрялись выживать на 12-23 тысячи в месяц.
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Надо было не 300 долларов дать а по абалу!
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Константин, я скучаю по Вам тех времён. Когда Вы впахивали, прогрессировали, доказывали, что заслуживаете комментировать на серьёзном спортивном канале, старались, чтобы не нарваться на остро ранящие шпильки Василия... Может, вернётесь, а? Думаю, многие хотели снова почувствовать то Ваше отношение к работе. Мотивацию можно много из чего черпать, даже когда место гарантировано и не надо лезть из кожи вон перед начальством.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Бедняга. У меня слезы текут. Почему парню не сказали, что можно было не мучаться, а пойти на рынок или на стройку, жил бы, проблем с деньгами не знал!
Ну, наверное, потому что он не хотел горбатиться на стройке? При том, что он не на диване лежал ныл, что денег нет, а реально работал и не абы с кем и где
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Ответ Oleg Pepel
Ну да, а в футбол он за МРОТ играл.. Лудоман
+полюбому матери говорил ма да щас отиграюсь вот она ему и выговаривала чтоб бабки не таскал в контору
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Ответ Всеволод Бобров
Как типа без образования взяли на ТВ? Какая-то мутная история
Всё нельзя, но в принципе всё можно (с)
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Ответ Pertinax Gandi
Ну сейчас, в связи с безвременной кончиной, Уткина принято обожествлять. Хотя те же люди говорили про него при жизни, что человек неоднозначный.
Чего только стоит рассказ Пирожкова.
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Как-бы хорват или Шнякин не хорохорились,но они никогда не встанут в один ряд с Уткиным
Никогда
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Ответ rigobersong
Вот не понимаю я наших людишек:) Генич яркий пример того, как человек реально с низов, через трудности поднялся и добился успеха. Он не был великим футболистом, не обладал образованием Черданцева или Уткина, но все равно за счет своего трудолюбия добился того, чтобы стать топ-5 комментатором в стране. Мажоров не любят, бывших футболистов не любят и вот тут реально человек из народа, и того готовы опустить:)) Жаль конечно, что столько злых людей на свете, которые всем недовольны:))
не знаю, ты про кого, но моссаковского не люблю, да.
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Ответ Oleg Pepel
Ну да, а в футбол он за МРОТ играл.. Лудоман
Так он и не был супер футболистом. Или ты думаешь в Химках и Амкаре в 2000 много платили? Тем более в высшем дивизионе он не играл
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Ответ rigobersong
Да многие бы и дня не выдержали в таком режиме работать, помимо того что в постоянном контакте даже на выходных надо находиться и думать о работе, работать в маленьких комнатушках комментировать часами, а потом бежать сломя голову в студию, и все это без нормированного графика, тут реально что бы не выгореть надо любить эту работу и жить вместе с ней. Люди просто думают, что все с неба падает, хотя в то время пока они лежат на диване, другие пашут 24/7:))
Абсолютно согласен 🤝
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Ответ Maxximus
Это не злость, это зависть
Да многие бы и дня не выдержали в таком режиме работать, помимо того что в постоянном контакте даже на выходных надо находиться и думать о работе, работать в маленьких комнатушках комментировать часами, а потом бежать сломя голову в студию, и все это без нормированного графика, тут реально что бы не выгореть надо любить эту работу и жить вместе с ней. Люди просто думают, что все с неба падает, хотя в то время пока они лежат на диване, другие пашут 24/7:))
+1
-1
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Как типа без образования взяли на ТВ? Какая-то мутная история
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Ответ rigobersong
Вот не понимаю я наших людишек:) Генич яркий пример того, как человек реально с низов, через трудности поднялся и добился успеха. Он не был великим футболистом, не обладал образованием Черданцева или Уткина, но все равно за счет своего трудолюбия добился того, чтобы стать топ-5 комментатором в стране. Мажоров не любят, бывших футболистов не любят и вот тут реально человек из народа, и того готовы опустить:)) Жаль конечно, что столько злых людей на свете, которые всем недовольны:))
Это не злость, это зависть
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Ответ Vinnipukh Vinni
Чего только стоит рассказ Пирожкова.
Артура?
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Ответ Сергей Смирнов
Ох уж эти люди, которые в Мск умудрялись выживать на 12-23 тысячи в месяц.
Когда usd был по 30-35, если только за себя, то вполне можно было.
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