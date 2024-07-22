Генич о работе на ТВ: «Мне повезло, что я оказался рядом с Уткиным. Первые три месяца денег не было. Вася сказал, что будет платить сам, а потом уехал»

Константин Генич рассказал о первых деньгах на телевидении.

– Мне повезло, что в какой-то момент я оказался рядом с Васей. Или, скажем так, Вася снизошел до встречи со мной. К этому привела целая цепочка событий.

Любомир Кантонистов, мой близкий друг с детства, переходил из «Кубани» в «Торпедо». Артем Шмельков делал для «Футбольного клуба» сюжет об этом трансфере. От Любомира он получил инструкции: «Есть парень, который не знает, чем ему сейчас заняться. Подумайте, может, он будет вам полезен».

Шмель позвонил мне, сказал, что поговорит с Васей. Через несколько дней набрал еще раз: «Вася готов сейчас, лови его срочно, потому что потом хрен поймаешь, да и сейчас у него вроде нормальное настроение». Звонок, встреча, посидели, потрындели. Очень повезло, что Вася проникся.

– Какая была первая зарплата?

– Первые три месяца вообще денег не было. Вася спросил: «На что живешь?» Я ответил: «Ни на что». Мне действительно повезло, что я встретил Васю, но я очень долго впахивал и жил на работе, не получая за это деньги. Делал материалы, писал тексты, которые постоянно улетали в мусорное ведро, монтировал сюжеты – это было тяжелое, но важное время.

Меня тогда очень сложно было оформить на «НТВ-Плюс» – бюрократия, нет свободных мест, свободных ставок. Поэтому Вася сказал, что будет платить мне сам. А потом уехал на несколько месяцев. Сначала он был на чемпионате мира, потом у него отходняк после турнира, и я несколько месяцев вообще был с zero. Мне мама говорит: «Хватит у меня деньги уже таскать».

И в какой-то момент я набрался смелости, кое-как, через зубы сказал ему: «Вась, а ты мне не хочешь заплатить?» Он достал кошелек, дал мне 300 долларов. Потом он мне припоминал их (смеется).

Спустя какое-то время меня оформили через какую-то «дочку». Тогда у меня была зарплата 12 тысяч рублей. А когда меня уже взяли на « », подняли зарплату до 23 тысяч, – заявил комментатор и бывший главный тренер ФК « ».