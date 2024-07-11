Блогер Литвин о переписке Неймара с его девушкой: «Он к ней подкатывал, приглашал в Париж. А #### он мне не написал?»

Теги Неймар брань Winline Медиалига МФК Сахалинец Михаил Литвин Lit Energy Медиафутбол

Михаил Литвин рассказал, что Неймар подкатывал к его девушке Адель.

«Неймар подкатывал к моей девушке именно в тот момент, когда я начал к ней подкатывать. Он хотел увидеться, приглашал ее в Париж, говорил: «Знаю, какая ситуация в стране, если нужна моя помощь…» Короче, пытался проявить себя, хитрый ### [тип]. А я, московско-сахалинский бродяга, особо не церемонился. 

Я вначале эту тему не поднимал, она же тогда не была моей девушкой. Я чисто случайно эту ##### [херню] увидел в телефоне. Она сидела в стороне с подругой, и я увидел. И думаю: «##### [Ого]. А #### [почему] мне не написал? Я бы поехал». А Адель не поехала. 

Она отколола его, перестала с ним общаться. Прошло года полтора, у нас уже серьезные отношения, и этот ##### [тип] пишет ей: «Hello, my dear». Он наверняка заходит на аккаунт и видит, что она в отношениях. Прикинь, какой ####### [пофигист], что может взять и написать «Привет, моя дорогая».

Я сижу и думаю: «### [блин], это будет стремено – поехать к нему в Париж и ##### [лицо] снести». Нет такого, что я фанат или хейтер. Моей девчонке пишет очень популярный тип. Какая-то субординация должна быть. Ты че пишешь девушке, когда у нее есть молодой человек?» – рассказал президент Lit Energy.

Литвин – популярный блогер, у которого 14,9 млн подписчиков в инстаграме и 12,2 млн подписчиков на ютубе.

Ранее блогер руководил футбольным клубом «Сахалинец», однако в феврале команда объявила о приостановке деятельности и не заявилась во Вторую лигу и Winline Медиалигу.

Недавно Литвин объявил о создании новой футбольной команды Lit Energy.

Девушка Литвина Адель Вейгель – экс-участница шоу «Холостяк». В ее инстаграме более 2 миллионов подписчиков.

Пара встречается больше двух лет. В феврале Литвин сделал Адель предложение и подарил кольцо Tiffany & Co.

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36 комментариев
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Неймара знаю. А это что за шерсть возмущается?
+171
-2
+169
Спортс, ну камон, можно хотя бы без этих говнодилеров тут
+58
0
+58
Ответ Большая Злая Жеступаха
Неймара знаю. А это что за шерсть возмущается?
Пытается пиариться за счет известных имён.
+26
-1
+25
А ты ему для чего, бутсы чистить?
+23
0
+23
Боюсь, что там ##### снесётся явно не у Неймара...
+15
0
+15
Сам же и платил Неймару, чтобы тот типа внимание обратил на какую-то кошелку из России

Для дурачков втирает
+11
-1
+10
Ответ Большая Злая Жеступаха
Неймара знаю. А это что за шерсть возмущается?
Сейчас он сидит и думает поехать к тебе. Какая-то субординация должна быть? У человека девушка, а ты шерсть пишешь
+11
-3
+8
Ответ Michael Sh
Комментарий удален модератором
Неймару бы ему свои гетры грязные даже постирать ни дал 😀
+7
0
+7
Очередная спортивная новость на спортивном сайте
+7
0
+7
Зачем эта новость тут?
+3
0
+3
Ответ Большая Злая Жеступаха
Неймара знаю. А это что за шерсть возмущается?
Так-то Неймар уже тоже в блогера превращается
+3
0
+3
Ответ Большая Злая Жеступаха
Неймара знаю. А это что за шерсть возмущается?
Обычная сахалинская шерсть
+4
-1
+3
Держите в курсе. Нет.)
+2
0
+2
Написал какой то спамер девушке. А из этого сделали новость на Спортс ру. Листаем дальше ленту, скоро будет про бывшую Сафонова.
+2
0
+2
Обиделся что предпочёл его девушку, а не его
+2
0
+2
Что за ##### (фигня)
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
На самом деле, эта девушка Адель очень красивая, и судя по всему, довольно адекватная. В последние дни, прямо видео с её очень красивым лицом и улыбкой, в трендах прямо, постоянно попадается. Вайб путешествий вроде называется) Очень милая девушка
ну хоть понятно теперь, кто входит в целевую аудиторию литвина
+3
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+2
Самому то не смешно этому Литвину? Прям так и вижу как Неймар как влюбленный школьник торчит в социальных сетях от и от нечего делать строчит какой-то безымянной бабенке из России, когда он может писать супермоделям всего мира)
Так чистой воды ****** от него как все его розыгрыши.
И Литвин похоже собственник раз считает, что может решать за девушку, с кем ей общаться, а с кем нет.
+1
0
+1
Правдивая и спортивная новость
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Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Очень самоеритично, если выдуматься. Ты же, получается, хуже чем грязь из под ногтей
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Не смог дочитать такой жаргон
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Блогер гей?
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Нейиару еще куда одну девку, гарем собирает что ли😂
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Мне интересно только с точки зрения рекламы.😁это спортс постит , потому что Литвин популярен. Или Литвин слил эту инфу, что б его на спортивном сайте запостили 🤔🤷‍♂️
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Ответ DonaldBrashear 2.0
На самом деле, эта девушка Адель очень красивая, и судя по всему, довольно адекватная. В последние дни, прямо видео с её очень красивым лицом и улыбкой, в трендах прямо, постоянно попадается. Вайб путешествий вроде называется) Очень милая девушка
Она красивая и простая, но тупеет рядом с ним)
+1
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0
Комментарий удален модератором
Ответ Porsche Panamera Official
Насчет красивой спорно… тухлая скорее всего
Да не, внешность у неё хорошая)
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0
0
Ответ Porsche Panamera Official
Насчет красивой спорно… тухлая скорее всего
Вы хоть не видели? Девка огонь
+2
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Насчет красивой спорно… тухлая скорее всего
+2
-2
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Комментарий удален модератором
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