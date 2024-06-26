Комик Джабраилов – на вопрос, где сейчас Де Хеа: «Кажется, что он где-нибудь в «БроукБойз» всплывет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Игорь Джабраилов Медиафутбол

Игорь Джабраилов высказался о Давиде Де Хеа.

На стриме комики обсуждали вратарей из топ-клубов и вспомнили экс-голкипера «МЮ».

«Де Хеа просто лежит. Кажется, что он где-нибудь в «БроукБойз» всплывет», – заявил комик и один из президентов ФК «10», выступающего в Winline Медиалиге.

Контракт Давида с «МЮ» закончился в июне 2023 года. Голкипер уже год является свободным агентом и поддерживает в форму с командой из пятой лиги Англии.

Ранее «БроукБойз» звали Поля Погба в клуб. Предлагали хавбеку зарплату в 1500 долларов и жилье в Одинцове.

Клуб Медиалиги пригласил Погба. Дают жилье в Одинцове и 1500 долларов в месяц

8 комментариев
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А дядя Витя и Лёня Махно что думают по этому поводу?
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Скоро уже мнение Бузовой будет на ветках
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Кто это вообще
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Прикольное имя Комик
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Да и как комик, он никакой если честно.
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Ответ Фут.Боль
А дядя Витя и Лёня Махно что думают по этому поводу?
Дядю Витю играл Соболев, кстати
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Напишу еще раз, поскольку вы и тут отличились!
Редакция, вам самим не стыдно от этого?
Были лучшим спортивным сайтом, а превратились в большую вонючую кучу! Даже на фоне других куч вы все равно куча!
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Ответ 4akyr
Скоро уже мнение Бузовой будет на ветках
Так вроде на ЧМ было уже) Дно давно нащупано
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