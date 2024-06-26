Комик Джабраилов – на вопрос, где сейчас Де Хеа: «Кажется, что он где-нибудь в «БроукБойз» всплывет»

Игорь Джабраилов высказался о Давиде Де Хеа.

На стриме комики обсуждали вратарей из топ-клубов и вспомнили экс-голкипера «МЮ».

«Де Хеа просто лежит. Кажется, что он где-нибудь в «БроукБойз» всплывет», – заявил комик и один из президентов ФК «10», выступающего в Winline Медиалиге.

Контракт Давида с «МЮ» закончился в июне 2023 года. Голкипер уже год является свободным агентом и поддерживает в форму с командой из пятой лиги Англии.

Ранее «БроукБойз» звали Поля Погба в клуб. Предлагали хавбеку зарплату в 1500 долларов и жилье в Одинцове.

Клуб Медиалиги пригласил Погба. Дают жилье в Одинцове и 1500 долларов в месяц