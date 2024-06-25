Мария Командная: «Уткин изобрел блогинг, предвосхитил медиафутбол. Когда еще не было соцсетей, он вел конференцию на Спортсе»

Теги Василий Уткин телевидение Sports.ru Мария Командная Матч ТВ Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Мария Командная считает, что Василий Уткин изобрел спортивный блогинг.

«РПЛ всегда была немного закрытая, хотя сейчас все меняется. В мое время приходилось просто вымаливать интервью у спортсменов. Но с развитием соцсетей и новых медиа все стало совсем по-другому.

Раньше суперзвездой был только Василий Уткин, а сейчас огромное число ребят развивают свои блоги, соцсети, они становятся такими же звездами и общаются со спортсменами на равных.

Появилась Медиалига – супероткрытый проект. И есть уже журналисты, которые специализируются только на ней – это тоже круто.

Василий Уткин изобрел блогинг, на мой взгляд. Когда еще не было соцсетей, он вел на сайтах спортивных газет блоги, вел конференцию на Спортсе. И медиафутбол тоже предвосхитил он», – сказала бывшая ведущая «Матч ТВ».

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10 комментариев
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Конференция была даже еще раньше, на сайте НТВ-плюс.
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А пьяные мужики сделали известной Командную, когда пели песню про телегу старую
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Телевидение это же то же он придумал?
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Уткин был великим человеком.
Всегда восхищался им. Я счастлив, что сидел рядом с ним и открытым ртом слушал. Никогда этого не забуду.. выше него него только Дядя. Царство небесное.
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Ответ sitnik
Конференция была даже еще раньше, на сайте НТВ-плюс.
На чемпионат ру была тоже
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Ответ Михаил Опякин
А пьяные мужики сделали известной Командную, когда пели песню про телегу старую
Кстати !
Она сейчас по какую линию противостояния ?
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Ответ Hong Kil
Телевидение это же то же он придумал?
Телевидение , по данным Голоса Америки и BBC, придумали в Администрации Президента !
Вам ли не знать ?
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