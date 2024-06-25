Мария Командная: «Уткин изобрел блогинг, предвосхитил медиафутбол. Когда еще не было соцсетей, он вел конференцию на Спортсе»
Мария Командная считает, что Василий Уткин изобрел спортивный блогинг.
«РПЛ всегда была немного закрытая, хотя сейчас все меняется. В мое время приходилось просто вымаливать интервью у спортсменов. Но с развитием соцсетей и новых медиа все стало совсем по-другому.
Раньше суперзвездой был только Василий Уткин, а сейчас огромное число ребят развивают свои блоги, соцсети, они становятся такими же звездами и общаются со спортсменами на равных.
Появилась Медиалига – супероткрытый проект. И есть уже журналисты, которые специализируются только на ней – это тоже круто.
Василий Уткин изобрел блогинг, на мой взгляд. Когда еще не было соцсетей, он вел на сайтах спортивных газет блоги, вел конференцию на Спортсе. И медиафутбол тоже предвосхитил он», – сказала бывшая ведущая «Матч ТВ».
Всегда восхищался им. Я счастлив, что сидел рядом с ним и открытым ртом слушал. Никогда этого не забуду.. выше него него только Дядя. Царство небесное.
Она сейчас по какую линию противостояния ?
Вам ли не знать ?