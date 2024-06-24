Сменчугов ушел из «Эгриси». Он продолжит карьеру в одном из клубов Медиалиги

Теги Эгриси Winline Медиалига трансферы Вадим Сменчугов Медиафутбол

Вадим Сменчугов покинул «Эгриси».

«Сегодня сыграл свой последний матч за «Эгриси» в этом году. Я принял решение в следующем сезоне играть за другую команду, которая выступает в Медиалиге.

Я очень сильно благодарен каждому, с кем мы были бок о бок все это время. Мы пережили взлеты и падения, бронза МФЛ – неописуемое событие в эмоциональном плане, даже не могу передать словами.

Спасибо Илье Лисицыну за доверие, это самое главное для футболиста. За его импульсивные рекомендации (смеется).

Спасибо самому главному человеку «Эгриси» – Василию Вячеславовичу Уткину. Ты мой славный друг. Ведь благодаря ему я оказался там, где сейчас нахожусь. Прости, что так поступаю. Но это жизнь, нужно идти дальше.

Я не прощаюсь, а говорю до встречи. Мы еще поиграем, «Эгриси», – написал Сменчугов.

Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой уточнил, что это не полноценный трансфер, а аренда на Кубок Лиги, который пройдет осенью.

Хавбек «Эгриси» участвовал во всех сезонах команды в Winline МФЛ. Он забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

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