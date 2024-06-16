«Я, видимо, не разбираюсь в футболе. И не буду, раз арбитры каждый раз трактуют эпизоды по-разному». Герман о втором голе 2Drots

Герман высказался после игры с 2Drots о втором забитом голе «самураев».

– После матча Сослан Маратович пошел разбираться в судейскую из-за второго гола 2Drots.

– Абсолютно с ним согласен. Наверное, мы просто больше не будем « » участвовать в семинарах по судейству, потому что они бесполезны.

Отчетливо помню, как нам полчаса объясняли, что в фазе полета нельзя толкать игрока в спину, потому что это фол в любой точке поля. Но неожиданно сегодня оказалось, что можно. И можно только им. Потому что как только Вася в центре поля сделал то же самое, нам поставили фол.

#####, видимо, я не разбираюсь в футболе. Ну, и не буду, раз арбитры все равно каждый раз трактуют эпизоды по-разному, – сказал президент «Амкала» корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

В первом четвертьфинале «Амкал» проиграл 2Drots (1:2).

Ответный мат пройдет 22 июня в Нижнем Новгороде.