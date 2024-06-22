FC Bus обыграл «Народную Команду» по буллиталити и прошел дальше в квалификации Кубка Лиги
Bus вышел в третий раунд квалификации Кубка Лиги.
22 июня, суббота
«Народная Команда» – FC Bus – 2:2 (1:1, 2:2, 2:4 Б)
«Народная Команда»: Поплевченков, Ухтияров, Ильин, Винниченко, Актис, Киса, Большаков, Флэш, Полобок, Трофименко, Стронг.
FC Bus: Гамидов, Бала Jr, Одуван, Житников, Новичков, Капитанов, Адис, Стукалов, АртПо, Лева, Карат.
Голы: 1:0 – Флэш (8), 1:1 – Дуб (21), 1:2 – Дуб (30), Мелешин (41).
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.