FC Bus обыграл «Народную Команду» по буллиталити и прошел дальше в квалификации Кубка Лиги

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Bus вышел в третий раунд квалификации Кубка Лиги.

22 июня, суббота

«Народная Команда» – FC Bus – 2:2 (1:1, 2:2, 2:4 Б)

«Народная Команда»: Поплевченков, Ухтияров, Ильин, Винниченко, Актис, Киса, Большаков, Флэш, Полобок, Трофименко, Стронг. 

FC Bus: Гамидов, Бала Jr, Одуван, Житников, Новичков, Капитанов, Адис, Стукалов, АртПо, Лева, Карат.

Голы: 1:0 – Флэш (8), 1:1 – Дуб (21), 1:2 – Дуб (30), Мелешин (41). 

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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