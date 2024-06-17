«Это напоминает историю с «Амкалом», когда многое от команды требуется. Ребята не справляются с давлением». Вульф о вылете ФК «10» из МФЛ-5

Теги Александр Вульфов Амкал Winline Медиалига Fight Nights ФК 10 ЛФК «Титан» Медиафутбол

Вульф объяснил, почему ФК «10» вылетел из МФЛ-5 в стадии уайлд-кард.

В стадии уайлд-кард пятого сезона Winline Медиалиги ФК «10» уступил Fight Nights (1:1, 2:3 Б) и вылетел из турнира.

– «Титан» может пройти в 1/2 финала, «Десятка» вылетела. Учитывая результаты, не пожалел, что ушел оттуда?

– Ни разу. На это никак не влияет результат. Я кайфую в «Титане».

– У тебя есть объяснение, почему «Десятка» опять вылетела в 1/8 финала?

– Это напоминает историю с «Амкалом», когда многое требуется, многое на кону, большое давление. Многие из ребят в такой момент, когда нет права на ошибку, не справляются с этим давлением.

Плюс постоянное какое-то нагнетание идет. Не столько от руководства, сколько от тренерского штаба. Может, я ошибаюсь. Со стороны чувствуется так, – заявил хавбек «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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