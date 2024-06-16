«##### только победа в основное время – такой настрой на следующий матч». Давыд об ответной игре против «Родины Медиа»

Давыд высказался после незабитого буллита в ворота «Родины Медиа» .

– Ты не забил буллит в ворота «РМ». Какие эмоции?

– Никаких, я спокоен. Не забил, 1:0, в следующей игре надо выходить в основное время. Бывает, это лотерея.

– Как тебе система, что при ничьей в плей-офф играют буллиталити?

– Наверное, для зрителей это прикольно. Для футболистов, наверное, нет. Было бы логично, если первый матч заканчивается вничью, то переходим во второй. И если по сумме двух игр ничья, то переходим к серии буллиталити. Но это игра, здесь такие правила.

Если я в этой лиге играю, значит, я играю по правилам. Ничего страшного.

– Какой настрой на следующий матч?

– ##### только победа в основное время.

– Если опять серия буллиталити?

– Значит я выйду и забью, – высказался игрок « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.