«##### только победа в основное время – такой настрой на следующий матч». Давыд об ответной игре против «Родины Медиа»
Давыд высказался после незабитого буллита в ворота «Родины Медиа» .
– Ты не забил буллит в ворота «РМ». Какие эмоции?
– Никаких, я спокоен. Не забил, 1:0, в следующей игре надо выходить в основное время. Бывает, это лотерея.
– Как тебе система, что при ничьей в плей-офф играют буллиталити?
– Наверное, для зрителей это прикольно. Для футболистов, наверное, нет. Было бы логично, если первый матч заканчивается вничью, то переходим во второй. И если по сумме двух игр ничья, то переходим к серии буллиталити. Но это игра, здесь такие правила.
Если я в этой лиге играю, значит, я играю по правилам. Ничего страшного.
– Какой настрой на следующий матч?
– ##### только победа в основное время.
– Если опять серия буллиталити?
– Значит я выйду и забью, – высказался игрок «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.