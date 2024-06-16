«Рома» встретится с Lotus в матче квалификации Кубка Лиги МФЛ

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«Рома» играет с Lotus в 1-м раунде квалификации Кубка Лиги МФЛ.

Кубок Лиги МФЛ, первый раунд квалификации.

16 июня, воскресенье

«Рома» – Lotus – 0:0 (второй тайм)

Голы

«Рома»: Родя, Дражжук, Зарипов, Евдокимов, Звонков, Захаров, Болдырев, Лелюхин, Деметрадзе, Федоров, Каретников.

Lotus: Скрипник, Карл, Скорых, Абрамов, Алиев, Турик, Хайруллин, Ахриев, Волков, Юрьев, Зюкин. 

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское

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