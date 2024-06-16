«Рома» встретится с Lotus в матче квалификации Кубка Лиги МФЛ
«Рома» играет с Lotus в 1-м раунде квалификации Кубка Лиги МФЛ.
Кубок Лиги МФЛ, первый раунд квалификации.
16 июня, воскресенье
«Рома» – Lotus – 0:0 (второй тайм)
Голы:
«Рома»: Родя, Дражжук, Зарипов, Евдокимов, Звонков, Захаров, Болдырев, Лелюхин, Деметрадзе, Федоров, Каретников.
Lotus: Скрипник, Карл, Скорых, Абрамов, Алиев, Турик, Хайруллин, Ахриев, Волков, Юрьев, Зюкин.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.