Осипов о посещаемости матча 2Drots – «Амкал»: «Продали 4,5 тысячи билетов. Если посчитать людей на бровке, за забором и воротами, то к 5 тысячам приблизились»

Николай Осипов оценил посещаемость матча 2Drots – «Амкал».

– Сегодня на матче «Амкал» – 2Drots были полностью заполненные трибуны. Сколько было продано билетов?

– 4,5 тысячи. Если еще считать билеты, которые были розданы командам, то 4,5 тысячи можно смело фиксировать. И сколько народу стояло на бровке, за забором и воротами, то к 5 тысячам приблизились.

– Как вам такой результат?

– Классно, очень классно. Будем надеяться, что в Нижнем превзойдем эти цифры.

– Но на матче «Броуков» и « » 2 тысячи человек…

– Поменьше. Я думаю, 1,5-1,6 тысячи уверенно.

– Почему ходят только на « » и 2Drots?

– На «Броуках» и «Родине Медиа» 1,6 тысяч человек – это тоже очень много.

Мне кажется, это вопрос к командам. Значит, не могут так быстро и успешно влюбить в себя аудиторию.

– Где будет проходить финал Медиалиги?

– Пока не знаем. Ждем расписание РПЛ. Посмотрим, кто и где сыграет первый тур. Есть несколько стадионов, на которых мы бы с удовольствием поиграли. Ждем 20 июня, примерно в это время РПЛ выкатит календарь, и мы сразу анонсируем.

– Где будет проходить финал Кубка Лиги?

– Не в России. Где примерно? На море. Ближе к Америке? Нет, ближе. Но на море, – рассказал президент в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.