Текила: «Ответный матч 2Drots – «Амкал» может побить рекорд по зрителям на трансляции»

Александр Тарасов высказался о четвертьфиналах пятого сезона Winline Медиалиги.

– Два четвертьфинала с яркими вывесками. Что ждешь от них?

– Круто! Есть ощущение, что эти матчи могли бы быть полуфинальными. Жду классной игры, поджогов и чего-то очень интересного. Потому что впервые в медиафутболе будут ответные матчи. Нужно сделать правильную работу, чтобы подготовится к обоим матчам. Я даже не знаю, что это такое. Для меня это что-то новое, а я люблю новые вызовы.

– Прошлый матч 2D – « » смотрело 230 тысяч. Как думаешь, сколько может быть просмотров в этом сезоне?

– Если первый матч одна из команд не победит с сильным отрывом, то как будто бы ответный может побить рекорд. Думаю, наш матч будет бить локальные рекорды. Не битву двух грандов, но тоже, думаю, будет интересно, – рассказал президент « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Напомним, в 1/4 финала 2Drots сыграет с «Амкалом», «Родина Медиа» – с « ».