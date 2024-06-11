Кингс Лига откроет филиал в Италии. Об этом объявили в видео с Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович принял участие в анонсе запуска Кингс Лиги в Италии.

Во второй половине 2024-го Кингс Лига откроет филиал в Италии.

В январе 2024-го лига запустила отделение в Латинской Америке. Организаторы рассказывали о планах в ближайшие один-два года открыть такие же в Европе, Северной Америке и Азии. Среди потенциальных стран для расширения назывались Италия, Германия и Англия.

В презентационном ролике снялся Златан Ибрагимович, который будет принимать участие в итальянской Кингс Лиге (роль Златана пока не раскрывается).

Златан был президентом недавно завершившегося Кингс ЧМ.

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