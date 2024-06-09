ФК «10» играет с «Тандемом» в заключительном матче группового этапа Медиалиги

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ФК «10» играет с «Тандемом» в последнем матче группового этапа Winline Медиалиги.

9 июня, воскресенье

ФК «10» – «Тандем» – 0:0 (первый тайм)

ФК «10»: Помазан, Тен, Идову, Чичерин, Иванов, Родионов, Киреев, Аба, Белый, Шишкин, Шершнев.

«Тандем»: Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Шабичев, Пилиев, Арсланханов, Чуперка, Бурдыкин, Блатов.

Матч проходит в Москве на четвертом поле академии «Спартака».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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