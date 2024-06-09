«Амкал» – моя команда, я безумно люблю ее». Карат о решении не праздновать гол

Теги Амкал Winline Медиалига Карат FC Bus Медиафутбол

Карат объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «Амкала».

Вчера FC Bus разгромил «Амкал» в 8-м туре Winline Медиалиги (4:1). Карат, который начинал сезон в «Амкале», но перебрался в «Автобус» на правах аренды, забил третий гол своей команды.

– Я сразу сказал, что не буду праздновать гол «Амкалу». Это моя команда, я ее безумно люблю и уважаю. Конечно, я очень хотел забить. Для меня важно, чтобы люди понимали, что я это умею и достоин играть в «Амкале». 

– Что произошло с «Амкалом» в матче с FC Bus? Никто не ожидал такого разгрома… 

– Не знаю даже. Знаю только, что FC Bus очень хотел сегодня выиграть, наши шансы на плей-офф зависели от того, выиграем мы или нет. Теперь все зависит не от нас, а от рандома, узнаем только в понедельник, – сказал Карат корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий