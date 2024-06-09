«Амкал» – моя команда, я безумно люблю ее». Карат о решении не праздновать гол

Карат объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «Амкала».

Вчера FC Bus разгромил « » в 8-м туре (4:1). , который начинал сезон в «Амкале», но перебрался в «Автобус» на правах аренды, забил третий гол своей команды.

– Я сразу сказал, что не буду праздновать гол «Амкалу». Это моя команда, я ее безумно люблю и уважаю. Конечно, я очень хотел забить. Для меня важно, чтобы люди понимали, что я это умею и достоин играть в «Амкале».

– Что произошло с «Амкалом» в матче с FC Bus? Никто не ожидал такого разгрома…

– Не знаю даже. Знаю только, что FC Bus очень хотел сегодня выиграть, наши шансы на плей-офф зависели от того, выиграем мы или нет. Теперь все зависит не от нас, а от рандома, узнаем только в понедельник, – сказал Карат корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.