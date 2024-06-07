Чепурин о Стогниенко в Медиалиге: «Мне бы очень хотелось, чтобы босс прочувствовал все грани медиафутбола – красный мяч, буллиталити, смешные реплики судей и ВАР»

Павел Чепурин высказался о Владимире Стогниенко, который дебютирует в Медиалиге.

«Каждый раз, когда встречаюсь с Владимиром Сергеевичем в офисе Okko, я как будто попадаю в футбольную раздевалку: опытный, поигравший капитан подтравливает тебя за всякие зумерские штучки вроде этой вашей Медиалиги.

Поэтому я, конечно, рад, что Владимир Сергеевич, наконец, окажется по другую сторону медиафутбола, узнает этот мир изнутри. Причем мне бы очень хотелось, чтобы босс прочувствовал все его грани – красный мяч, буллиталити, смешные реплики судей, просмотр ВАР в окружении представителей команд, брызжущих слюной от недовольства. Чтоб было полное погружение, такое 4D (хех).

Правда, боюсь, после этого подколок меньше не станет – скорее, наоборот: они станут еще увесистее, а крыть их будет нечем. Ведь Владимир Сергеевич лишает меня последнего аргумента в духе: «Да вы же не пробовали!» – рассказал комментатор Okko и Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Спортса Ильей Ковалевым.

Стогниенко прокомментирует матч Winline Медиалиги «Народная Команда» – 2Drots.