Илья Лисицын: «Мое решение об уходе из «Эгриси» может измениться, но на это не влияют результаты Медиалиги»

Илья Лисицын заявил, что может поменять свое решение об уходе из «Эгриси».

– Первые четыре тура – четыре поражения. Сейчас – две победы. Что изменилось?

– Подход и отношение к себе поменяли. Перестали, может быть, грустить. Может, повлияли мои какие-то решения. Не знаю.

Самая команда – молодцы. Играли лучше соперников, терпели, комбинировали. Те матчи, где мы проиграли по буллиталити, тоже могли забирать.

– Вы объявили об уходе после сезона. Решение может измениться?

– Может. Но на это не влияют результаты Медиалиги. Это про отношение. Результат влияет на все, по-другому никак. Но это в команде, не применимо ко мне.

– Также Кир рассказал о ментальных проблемах. Внутри раздевалки вы что-то ощущаете? Есть ли какой-то разлад?

– Разлада никакого нет. Дело не в нем, а в том, что нужно восполнять утрату и плохие результаты. Из этого будет складываться наше дальнейшее отношение к делу, – заявил главный тренер «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.