Илья Лисицын: «Мое решение об уходе из «Эгриси» может измениться, но на это не влияют результаты Медиалиги»

Теги Эгриси Winline Медиалига Кирилл Воробьев Илья Лисицын Медиафутбол

Илья Лисицын заявил, что может поменять свое решение об уходе из «Эгриси».

– Первые четыре тура – четыре поражения. Сейчас – две победы. Что изменилось?

– Подход и отношение к себе поменяли. Перестали, может быть, грустить. Может, повлияли мои какие-то решения. Не знаю.

Самая команда – молодцы. Играли лучше соперников, терпели, комбинировали. Те матчи, где мы проиграли по буллиталити, тоже могли забирать.

– Вы объявили об уходе после сезона. Решение может измениться?

– Может. Но на это не влияют результаты Медиалиги. Это про отношение. Результат влияет на все, по-другому никак. Но это в команде, не применимо ко мне.

– Также Кир рассказал о ментальных проблемах. Внутри раздевалки вы что-то ощущаете? Есть ли какой-то разлад?

– Разлада никакого нет. Дело не в нем, а в том, что нужно восполнять утрату и плохие результаты. Из этого будет складываться наше дальнейшее отношение к делу, – заявил главный тренер «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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