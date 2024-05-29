Кир Воробьев приостановил работу в «Эгриси»: «Я ######## от интриг, устал плакать. Буду лечить менталку»

Теги Эгриси брань Здоровье Winline Медиалига Кирилл Воробьев Медиафутбол

Кир Воробьев объявил, что приостанавливает работу в «Эгриси».

«Очень тяжело работать в ситуации, когда люди, которые семь лет называли тебя другом, желают, чтобы тебя здесь не было.

Я очень устал. Я не знаю, ради чего я работаю. Ради кого я работаю. Ради чего и ради кого я живу. Каждый день я задаюсь вопросом: «Если «Эгриси» – это коллектив, на который я положил всю свою жизнь, из-за которого я ##### без выходных, а мне тут не рады, то зачем я живу вообще?»

Рома Нагучев рассказывал о разговоре с Васей в 2012 году, в ходе которого наш босс сказал, что думал о страшных вещах; что его никто не способен полюбить и что его любовь тоже особо никому не нужна. Я сейчас в команде чувствую примерно то же самое. 

Сегодня я сообщил команде, что приостанавливаю свою работу, чтобы подлечить менталку. Потому что я ######## от интриг. Я устал узнавать, что все новым и новым людям в продакшене жалуются на меня и на мои методы работы. Я устал плакать. Я устал заставлять себя жить.

Буду лечить свою менталку. Сколько это займет – не знаю. Как подлечу – буду решать, что делать дальше и где», – написал креативный директор «Эгриси».

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