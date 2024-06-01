«Рома» и «Чисто Питер» открыли игровой день Медиаилиги в Одинцове

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«Рома» и «Чисто Питер» играют в 7-м туре Winline Медиалиги.

1 июня, суббота

«Рома» – «Чисто Питер» – 1:0 (1:0)

«Рома» (стартовый состав): Корольков, Тарануха, Захаров, Зарипов, Звонков, Болдырев, Деметрадзе, Георгиевский, Фера, Дражжук, Карета.

«Чисто Питер» (стартовый состав): Киза, Вотя, Смирнов, Лебедев, Малахов, Запрягаев, Воробьев, Батов, Осипов, Филл, Каба.

Гол: 1:0 – Георгиевский (11).

Матч проходит в Одинцове, на стадионе «Центральный».

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