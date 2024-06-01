«Рома» и «Чисто Питер» открыли игровой день Медиаилиги в Одинцове
«Рома» и «Чисто Питер» играют в 7-м туре Winline Медиалиги.
1 июня, суббота
«Рома» – «Чисто Питер» – 1:0 (1:0)
«Рома» (стартовый состав): Корольков, Тарануха, Захаров, Зарипов, Звонков, Болдырев, Деметрадзе, Георгиевский, Фера, Дражжук, Карета.
«Чисто Питер» (стартовый состав): Киза, Вотя, Смирнов, Лебедев, Малахов, Запрягаев, Воробьев, Батов, Осипов, Филл, Каба.
Гол: 1:0 – Георгиевский (11).
Матч проходит в Одинцове, на стадионе «Центральный».