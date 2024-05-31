Белка о запрете Крапу играть за «Козлов»: «C каждым сезоном от слова медиа остается только название. Как бы с таким подходом лига не начала терять зрителя»

Теги 2Drots Winline Медиалига GOATS Даниил Крапивников Белка Медиафутбол

Вратарь 2D Белка высказался о запрете Крапу играть за GOATS.

«Не знаю, почему Дима Кортава встал в такую жесткую позицию. Как ни крути, за Даней интересно наблюдать, потому что он настоящий. Да, с косяками, но он просто хочет играть в футбол.

Как минимум на матчах «Козлов» было бы больше онлайна. Возможно, из за этого начали бы больше следить за другими командами.

Понимаю, что Кортава хочет делать все по регламенту. Но в лиге и так медийные статусы у хер пойми кого. Их раздают непонятно за какие заслуги. «Рокетам» разрешают заявить больше положенного футболистов. Хотя особо никто не возмущался. Все отнеслись с пониманием.

Один раз уже регламент нарушили, а тут твердое нет. Все превращается в профессиональный футбол. С каждым сезоном от слова медиа остается только название. Как бы с таким жестким подходом лига не начала терять зрителя. Зато на поле 22 профика, медийных для лиги», – написал голкипер 2Drots.

Напомним, Крапу не разрешили играть за «Козлов». Он находится в заявке 2Drots.

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