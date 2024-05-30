Артемий Лебедев оценил форму команд Медиалиги: «Амкал» – #####, слабо и все. 2Drots – норм, ФК «10» – психушка на выезде»
Артемий Лебедев раскритиковал форму команд Winline Медиалиги.
«Амкал»: «##### (херня). Слабо и все».
2Drots: «Норм. Я думаю, был дизайнерский юмор, потому что, если сделать инверсию розового цвета, получится тиффани. Они так сделали, чтобы было два противоположных комплекта».
ФК «10»: «Психушка на выезде. Обычно на транспорте есть схемы, разные полоски, цвета. Это что-то среднее между скорой и пожарной».
«Родина Медиа»: «Треш – это надпись на спине и номер, шрифт. Это кривляние. А вертикальные полосы придумали сколько тысяч лет назад».
«Броуки»: «Чисто для фоток прикольно. Фотки всегда безошибочные».
«Чисто Питер»: «Какой-то треш. Что-то из подземного перехода».
DMedia: «Здесь нет дизайна. Что тут обсуждать? Это просто одежда. Слишком нежно. Можно было ########## (выпендриться), а они этого не сделали».
Lotus: «Кальянный стиль. Я бы добавил к форме золотые цепи размером с палец. Неудобно бегать, конечно, но это был бы топчик», – сказал дизайнер.