«Народная Команда» проигрывает «Матч ТВ» в МФЛ

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«Народная Команда» и «Матч ТВ» играют в 5-м туре WInline Медиалиге.

25 мая, суббота

«Народная Команда» – «Матч ТВ» – 0:2 (первый тайм)

«Народная Команда» (основной состав): Поплевченков, Ухтияров, Ильин, Актис, Степ, Большаков, Шкода, Митрога, Белый, Стронг, Копарев.

«Матч ТВ» (основной состав): Жаворонков, Фаттахов, Гранат, Хатаженков, Василенко, Акименко, Горбанец, Горбатенко, Злобин, Ташаев, Трегулов.

Голы: 0:1 – Польщиков, 0:2 – Фаттахов.

Матч проходит в Москве, на стадионе «Москвич».

Опубликовал Илья Ковалёв

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