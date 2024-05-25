«Народная Команда» проигрывает «Матч ТВ» в МФЛ
«Народная Команда» и «Матч ТВ» играют в 5-м туре WInline Медиалиге.
25 мая, суббота
«Народная Команда» – «Матч ТВ» – 0:2 (первый тайм)
«Народная Команда» (основной состав): Поплевченков, Ухтияров, Ильин, Актис, Степ, Большаков, Шкода, Митрога, Белый, Стронг, Копарев.
«Матч ТВ» (основной состав): Жаворонков, Фаттахов, Гранат, Хатаженков, Василенко, Акименко, Горбанец, Горбатенко, Злобин, Ташаев, Трегулов.
Голы: 0:1 – Польщиков, 0:2 – Фаттахов.
Матч проходит в Москве, на стадионе «Москвич».