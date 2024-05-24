Дмитрий Кузнецов: «Крап опоздал на тренировку во второй раз. Он должен уйти в аренду»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов сообщил, что Крап нарушил договоренности с президентами клуба.

«Сегодня Крап нарушил обещания, которые давал Жене и Никите – он опоздал на тренировку во второй раз. Завтра он не поедет в Иваново с нашей командой. Он мне позвонил перед тренировкой и сказал, что у него проблемы – его выселяют из съемной квартиры. Насколько я знаю, хозяин должен был уведомить арендатора о съезде заранее. Мне он сказал, что его хозяин уведомил сегодня. Я думаю, это неправда. А вы как думаете, подписчики, Даня врет?

Как он сможет с нами тренироваться, если он должен уйти в аренду. хотя трансфеное окно уже закрыто? Если Никита и Женя сказали, что Крап должен уйти в аренду, пусть договариваются наши президенты с другими клубами. Если лига пойдет на уступки Крапу, я не против, чтобы он ушел в аренду», – рассказал главный тренер 2Drots.

Напомним, 2Drots ужесточили санкции к Крапу: за первое опоздание его должны отстранить от тренировок на неделю, за второе – отдать в аренду. 

 

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