Крап отстранен на неделю от тренировок с 2Drots

Даниила Крапивникова отстранили от тренировок с командой на одну неделю.

Об этом сообщили в клубном телеграм-канале.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал отстранение: «С одной стороны, ему это пойдет на пользу. Потому что он должен задуматься о своем поведении. Он говорит, что хочет играть, а тут неделя дисквалификации.

С другой стороны, плохо. Потому что, пропустив неделю, он будет терять форму, а остальные набирать. Ему будет еще тяжелее попасть в основной состав».