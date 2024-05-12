Крап отстранен на неделю от тренировок с 2Drots

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Даниила Крапивникова отстранили от тренировок с командой на одну неделю.

Об этом сообщили в клубном телеграм-канале.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал отстранение: «С одной стороны, ему это пойдет на пользу. Потому что он должен задуматься о своем поведении. Он говорит, что хочет играть, а тут неделя дисквалификации.

С другой стороны, плохо. Потому что, пропустив неделю, он будет терять форму, а остальные набирать. Ему будет еще тяжелее попасть в основной состав».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий