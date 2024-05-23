Хавбек Fight Nights Забава поддержал длительные дисквалификации за грубость: «5 матчей – абсолютно адекватно»

Теги дисквалификации Игорь Шитов Winline Медиалига GOATS Fight Nights FC DMedia Владимир Забавин Медиафутбол

Владимир Забавин рассказал, как относится к длительным дисквалификациям в МФЛ.

– Несколько игроков получили длительные дисквалификации. Например, Шитов пропустит три матча, хотя в МФЛ всего восемь туров…

– Я видел тот эпизод, и он достаточно опасный. Если так посчитали, значит, это обоснованно. Возьмем травму, которую нанес игрок «Козлов»: 4-5 матчей дисквалификации за такое – это абсолютно адекватно, потому что такие травмы – это очень опасно, тем более в Медиалиге. 

Он нанес травму, а парень, который восстанавливается, пропускает два месяца. Считай, весь сезон, – сказал полузащитник Fight Nights.

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