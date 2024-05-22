«Самый большой плюс таких игр – к ним не нужно готовиться». Главный тренер Fight Nights Смирнов об игре с 2Drots

Теги Дмитрий Александрович Смирнов 2Drots Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Главный тренер Fight Nights Дмитрий Смирнов высказался об игре против 2Drots.

– Следующий матч с 2Drots. Как будете готовиться?

– Самый большой плюс таких игр – к ним не нужно готовиться. Все хотят себя максимально показать и выложиться. Интересно играть с «Амкалом», «Родиной», 2Drots. В этом отношении нам очень повезло. Готовиться начнем с середины недели. Посмотрим во что они играют.

– Будете их просматривать?

– Мы смотрим всех соперников. Мы представляли и как «Родина» играет, знали, что организованная команда, хорошо обороняется, убегает в атаки, поэтому, конечно, будет смотреть 2Drots, – рассказал Смирнов в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, 2Drots и Fight Nights сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги. Матч пройдет 26 мая, в Иванове. Начало в 16:00 (мск).

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