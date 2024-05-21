Карат не перейдет в Fight Nights. Форвард, вероятно, присоединится к FC Bus
Карат не присоединится к Fight Nights.
Ранее тренерский штаб «Амкала» принял решение отправить форварда в аренду. Fight Nights проявили к Карату интерес.
Однако сегодня спортивный директор FN Дмитрий Шишков сообщил, что трансфер не состоится: «Карат, спасибо большое за наш диалог! Я до последнего безумно хотел увидеть тебя в Fight Nights. Надеюсь, что ты сейчас сделал правильный выбор! Удачи в 🚎».
Форвард, вероятно, продолжит карьеру в FC Bus, который тренирует Виталий Миллер, работавший ранее в «Амкале».