Карат не перейдет в Fight Nights. Форвард, вероятно, присоединится к FC Bus

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Карат не присоединится к Fight Nights.

Ранее тренерский штаб «Амкала» принял решение отправить форварда в аренду. Fight Nights проявили к Карату интерес.

Однако сегодня спортивный директор FN Дмитрий Шишков сообщил, что трансфер не состоится: «Карат, спасибо большое за наш диалог! Я до последнего безумно хотел увидеть тебя в Fight Nights. Надеюсь, что ты сейчас сделал правильный выбор! Удачи в 🚎».

Форвард, вероятно, продолжит карьеру в FC Bus, который тренирует Виталий Миллер, работавший ранее в «Амкале».

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