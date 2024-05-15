Карат уйдет из «Амкала». Нападающего отдадут в аренду по решению тренерского штаба

Карата отдадут в аренду после 5-го тура Winline Медиалиги.

Об этом рассказал форвард в своем телеграм-канале.

«Важно чтобы вы понимали, это не мое решение. Я готов был биться до конца. Это полностью решение тренерского штаба. В их концепт игры, я не вписываюсь ни каким боком», – написал Карат.

В текущем сезоне Медиалиги Карат провел 3 матча, проведя на поле 76 минут грязного времени, не отличившись голами или ассистами.