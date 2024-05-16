Креативный продюсер ФК «10» Клепиков: «Мы сняли «Большую Десятку» вшестером. О каком, #####, продакшене Medium Quality идет речь в комментариях хейтеров?»

Сергей Клепиков высказался о шоу «Большая Десятка».

Ранее ФК «10» опубликовал второй сезон шоу «Большая Десятка». По итогам всех выпусков победитель получает медийный статус в Winline Медиалиге.

– Какой сейчас годовой бюджет на продакшен «Десятки»?

– Честно, не знаю, потому что я занимаю должность креативного продюсера, а у нас есть исполнительный продюсер, который за этим следит. Я, честно, не знаю. У меня даже зарплата каждый месяц разная (смеется).

– А сколько вы потратили на шоу «Большая Десятка»?

– Я могу прикинуть. У нас было три оператора на две недели. Думаю, что мы им платили не по сменам, а тотал за две недели. Может быть, 100-150 тысяч каждому. Это нормально.

Купили некоторое количество реквизита, может быть, на тысяч 100. Потратили на монтаж, на меня, на моего коллегу – Максима Шлендика. И все. А шоу мы сняли вшестером.

Вы можете себе представить? Три оператора, два креативных продюсера и один помощник продюсера – шесть человек. О каком, ##### (блин), продакшене Medium Quality идет речь в хейтерских комментариях под нашими роликами?

Деньги, деньги, деньги. Из карманов сыпятся. И световое оборудование Medium Quality, – заявил креативный продюсер ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.