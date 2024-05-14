«На тренировках в чемпионской команде играю. А где мне играть? В «Роме», где пузатых понабрали?» Будаков об отсутствии игрового времени
Александр Будаков высказался об отсутствии игрового времени в «Родине Медиа».
– Ты был «Открытием года». Сейчас про тебя практически ничего не слышно. Зачем тебе сейчас медиафутбол?
– В смысле? Я в чемпионской команде, выиграл МФЛ, Суперкубок.
– Но ты же не играешь...
– На тренировках отлично играю.
– Хватает?
– Вполне.
– Не хочется больше играть?
– Ну, а за кого мне играть? За такую команду, как «Рома», где пузатых понабрали по 100 килограмм? В такую, может, еще и попаду.
Уровень уже очень высокий. Уже тяжело играть.
– Ты рассказывал нам, что будут новые активности. Почему их нет?
– Передумал. Нет времени, трачу много времени на основную работу, надо деньги зарабатывать. Ютуб мне будет деньги приносить?
Желание еще есть, много мыслей. Может быть, с Гасилиным один проект реализуем. Глобально – тупо нет времени, – заявил голкипер «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.